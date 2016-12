Puno: Mujer denuncia a su ex pareja por agredirla con una piedra

Iris Mariscal @imariscalh

En Puno , una mujer, identificada como Francisca Dionisia Rivera Huamán, de 39 años, denunció a su ex pareja, Zacarías Charca Gutiérrez, de 39 años, por haberla golpeado, delante de sus hijos, con una piedra en la cabeza y en la nariz, tan solo porque ella le pidió el dinero correspondiente a la manutención para sus 4 niños.

De acuerdo con la Policía, el hecho ocurrió en su casa, ubicada en la localidad de Jarán, en la provincia puneña de San Román, cuando el sujeto, que labora como ayudante de carpintería, acudió a la vivienda de la mujer. Ella le pidió que cumpla con sus obligaciones y él la atacó.

“Desde el mes de enero no me da ni un sol para la manutención de nuestros hijos. Primero me dio puñetazos en el rostro, cabeza y vientre. Posteriormente, cogió una piedra y empezó a golpearme en la cabeza. Mi hijo de siete años empezó a gritar y solo así pudo deternerlo”, expresó la víctima.

El coronel PNP, Miltón Gómez Reyna, jefe de la División Policial de Juliaca, indicó que el juez de familia de San Román decidirá la situación de Charca Gutiérrez, quien acudió ayer a rendir su manifestación a la comisaría.

El oficial señaló que como el ayudante de carpintería no fue intervenido en flagrancia, no puede ser detenido.

