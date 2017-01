Puente Piedra: Renegociarán el contrato del peaje

Luego del anuncio de la cancelación definitiva del peaje Chillón de Puente Piedra, la Municipalidad de Lima informó que está en conversaciones con la concesionaria Rutas de Lima.

“Hay que revisar las cláusulas para encontrar la solución. Ahora están abiertos (Rutas de Lima) a renegociar el contrato”, sostuvo Jaime Villafuerte, gerente de Inversión Privada de la comuna limeña.

En tanto, esta mañana no se realizó la marcha contra el citado peaje pese a que esta había sido anunciada por diversos colectivos. No obstante, la zona estuvo custodiada por casi 1,200 policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE).

De otro lado, hubo una nueva marcha de protesta contra el peaje ubicado en el cruce de la Vía de Evitamiento y la Av. Separadora Industrial. Cientos de moradores de los distritos de Lima Este y Lima Norte exigieron que se retiren las cuatro casetas que hay en esa vía.

