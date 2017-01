Pasado los disturbios ocurridos por la creación de una garita y el alza de tarifas en el peaje de Puente Piedra por parte de la concesionaria Rutas de Lima, el gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Jaime Villafuerte señaló que la comuna limeña está buscando una solución al tema y no descarta la posibilidad de remover la nueva garita, tal como los vecinos han pedido.

Esto dijo Villafuerte a Canal N:

“Estamos evaluando con la concesionaria distintas alternativas (…) Entre ellas es que el gobierno nacional o las municipalidades distritales en coordinación con la Municipalidad de Lima puedan generar una ruta alterna más próxima como la de Néstor Gambeta (…)”.

Además, para alivio de los vecinos de Puente Piedra añadió que: “La posibilidad (de remover el peaje) siempre está, estamos evaluando diferentes alternativas, no solo esa”.

El gerente de la Municipalidad de Lima recordó que la comuna está cumpliendo con ir a la mesa de diálogo, sin embargo la posición tanto de la empresa Rutas de Lima como la de los vecinos son contrarias:

“Nosotros como autoridad local acudimos a las reuniones que nos ha citado la Presidencia de Consejo de Ministros, en coordinación con los señores representantes de Lima Norte, y Rutas de Lima. Los señores de Lima Norte dicen: ‘No al peaje’, y los de la empresa dicen: ‘Yo tengo un contrato que tiene rango de ley, que no me lo puedes cambiar’”.

Asimismo, Villafuerte aclaró las declaraciones del alcalde Luis Castañeda Lossio quien dijo: “Tenemos que cumplir con el contrato nos guste o no”.

“Lo que dijo el alcalde fue que los contratos no se pueden dejar sin efecto, pero eso no quiere decir que no puedan ser modificados”, precisó Villafuerte.

El punto preocupante según el funcionario municipal sería la posibilidad de que la Municipalidad de Lima pague alguna penalidad causada por las manifestaciones en Puente Piedra:

“El contrato tiene cláusulas bien perjudiciales para la Municipalidad de Lima, a la letra dice que si la autoridad no restituye el orden los ingresos que ha dejado de percibir la concesionaria van a ser pagados por la Municipalidad, todos los ciudadano tendremos que pagar”.

DATO

El ingreso mensual que genera el peaje de la Panamericana Norte es alrededor de S/4.8 millones mensuales.

La recaudación total de los tres peajes (Panamericana Norte, Sur y la de la carretera Ramiro Prialé que aún está en construcción) será de S/13 millones.

