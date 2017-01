Puente Piedra: Alcalde responsabilizó a Susana Villarán

El alcalde de Puente Piedra, Milton Jiménez, responsabilizó a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de la instalación del nuevo peaje en ese distrito por el contrato que se firmó durante su gestión.

“Yo fui alcalde el año 96 y ya encontré un peaje instalado. Ahora, tantos años después, regreso y me encuentro con que Villarán firmó un convenio en el 2013 para instalar otro peaje. El alcalde de Puente Piedra de ese entonces, Esteban Monzón, no comunicó a la población las bondades o perjuicios de este peaje. Acá estamos organizados, podemos llamar a los secretarios generales e informarles. La señora Villarán cometió esta irresponsabilidad y ahora a nosotros nos toca solucionar esto”, detalló a Perú21.

“A la señora Villarán le digo desde acá que ha cometido una irresponsabilidad, que este convenio debió ser revisado y se le ha puesto tantos candados que prácticamente no se puede hacer nada para resolverlo nosotros”, manifestó Jiménez.

Desde marzo del año 2015, los regidores, por unanimidad, acordaron que no se instale otro peaje, y que ese acuerdo lo enviaron a diversas autoridades, así como al Congreso, pero nadie le prestó atención. Así lo señala el burgomaestre.

“Han habido marchas desde hace tiempo, pero las autoridades no las han tomado en cuenta ni han dado solución para prevenir estos hechos. El pueblo de Puente Piedra antes pagaba 50 céntimos de pasaje para salir del distrito, ahora los transportistas han subido los pasajes a un sol 50, lo cual afecta tremendamente la economía del vecino de a pie”, detalló.

También pidió que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, asuma la responsabilidad de Susana Villarán porque el alcalde de Lima, Luis Castañeda, no puede tomar una decisión unilateral: “Acá el Ejecutivo y el Legislativo tienen que tomar una decisión inmediata. Tal vez rematar las propiedades de Odebrecht, devolver el dinero a esa empresa para recuperar los peajes y que con esos ingresos se hagan obras. Además, que se decrete que los peajes nunca sean concesionados. Alegremente una persona no puede entregar peajes por 33 años”.

“El peaje es una mina de oro segundo a segundo. No se ha hecho una obra importante, solo se mejoró la pista. No queremos rebaja de la tarifa, nosotros queremos que ese peaje se anule y que toda la concesión corrupta de Lima se anule. ¿Cómo nosotros vamos a pagar algo que no hemos hecho? Puente Piedra no puede financiar lo que hayan hecho mal otras malas autoridades”.

Infiltrados

Sobre la falta de permiso de la marcha por parte de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), Jiménez dijo que se trata de un reclamo justo e indicó que “frente a ese atropello (el pago del peaje) a un pueblo de 350 mil habitantes, no se puede detener a 20 mil personas (que estuvieron en la protesta).

En entrevista con este diario, el alcalde remarcó que Puente Piedra es una localidad pacífica y que hubo infiltrados en la manifestación: “El pueblo ha resistido hasta donde ha podido. El 70% de los asistentes a la marcha eran madres de familia que se ven afectadas porque al subir el peaje sube el costo de vida”.

Para Jiménez, el enfrentamiento empezó porque un infiltrado lanzó una piedra a la Policía y las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos.

Querían quemar la municipalidad

La autoridad edil también contó que, luego de estar en la protesta, volvió a la sede de la comuna y tuvo que pedir presencia policial porque había gente que quería quemar el palacio municipal como protesta: “Todo es porque soy un alcalde elegido por Solidaridad Nacional”.

Jiménez dijo que la atención de la alcaldía fue suspendida, por seguridad, hasta mañana viernes y que solicitará más resguardo de la Policía en los próximos días.