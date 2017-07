El nuevo puente Bella Unión, que es uno de los accesos para que los ciudadanos se dirijan hacia el norte de la capital, empezará a funcionar dentro de poco dado que, por el momento, se encuentra en ‘marcha blanca’.

Este lunes, se reabrió el puente en medio de gran congestión vehicular. El alcalde Luis Castañeda Lossio se presentó en los trabajos para atender a la prensa y comentó que, cuando finalice este ‘entrenamiento’ de la estructura que durará aproximadamente 10 días, “habrá en total seis carriles en ambos sentidos de sur a norte”.

El alcalde, por la mañana, ya había asegurado que una ciclovía sí iba a realizarse. “Cuando culmine la ‘marcha blanca’, tenemos que terminar esta obra con una baranda y luego las ciclovías. También, dos jardineras que separaran la parte peatonal y vehicular”, dijo para América Noticias.

Sin embargo, para la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL) los tres carriles no llegarían a realizarse en su totalidad porque “hasta ahora no se ha planteado solucionar el problema de cuando vas de sur a norte”.

Así lo declara Gonzalo Quispe, representante y vocero de esta organización que reúne a varias facultades de arquitectura de universidades. “Si vas desde Plaza San Miguel a Comas, por ejemplo, ahí no hay forma de ampliar la vía porque ahí debería haber una ciclovía y una vereda. Ahí obligatoriamente habrá un angostamiento de la vía”, advirtió a este diario.

De acuerdo con sus declaraciones, “siempre se habló de ciclovías hasta en los últimos días. Pero hay un espacio de 3.40 metros en donde no sabemos si la ciclovía (que va a ser compartida con los peatones) va a entrar ahí porque no está especificado en el último diseño”.

Entre otras deficiencias que no se previó, según Quispe, es la congestión vehicular en el cruce de las avenidas Perú y Universitaria.

“Siempre ha habido tráfico en ese cruce. Entonces, el posible angostamiento de la vía, más este punto crítico del tráfico, ni se ha planteado. Esto generaría que (el tramo) desde la av. Perú hasta el puente siempre va a estar congestionado”, comentó a Perú21.

El problema con los expedientes

Gonzalo Quispe recordó que los expedientes para realizarse esta obra han sufrido varias modificaciones. Según contó a este diario, luego de que se cayó el puente en el año 2013, la gestión de Susana Villarán “logró tener la viabilidad del proyecto con una partida de 59 millones de soles”.

El proyecto de la ex alcaldesa, “tenía los componentes de los tres carriles de ida y vuelta, la ciclovía y la vereda peatonal por los extremos de la vía”, sin embargo, el vocero de la UDEA precisó que “en el 2015, esta gestión la desechó y presentó el puente atirantado, en el cual unos tirantes sostenían el puente”.

No obstante, el representante señaló que “ese proyecto del puente atirantado se cambió por otro diseño (o sea, uno tercero) donde los cruces peatonales eran por el medio de la vía y anularon los tirantes. Ese proyecto se debió construir pero se cambió”.

A Quispe le sorprendió que la Municipalidad de Lima “haya regresado a la idea del puente atirantado pero sin el mástil ni los tirantes que se planeó”. De acuerdo con él, la ausencia de estos elementos haría que el costo del puente Bella Unión se rebaje, sin embargo, no lo pudo asegurar porque aún Castañeda Lossio no confirma el costo real de la obra.

Cabe precisar que, según lo declarado por el burgomaestre a América Noticias, “no ha habido incremento” en el proyecto y la razón por la cual no brindó la cifra exacta es porque la obra aún no está finalizada y además no tenía la liquidación a la mano.

Tenga en cuenta:

La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima ha convocado una manifestación para este viernes 21 de julio. A partir de las 6 p.m. varios colectivos que cuestionan la gestión de Castañeda se concentrarán en la Plaza San Martín.

La marcha ‘¡Basta de improvisación!’ fue anunciada mediante este evento en Facebook.

