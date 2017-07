Durante los 10 días que dure la denominada marcha blanca (o periodo de prueba), el puente Bella Unión –que se ubica entre el cruce de las avenidas Universitaria y Morales Duárez– será reabierto solo por horas al tránsito vehicular.

A las 6:00 a.m. de hoy, la Municipalidad de Lima informará cuáles son los turnos en los que se habilitará dicha vía, por la que transitan más de 20 mil vehículos diarios.

Cabe mencionar que solo se habilitarán cuatro de los seis carriles que conforman dicha estructura.

Tal como ya lo había mencionado la Contraloría, el puente –que colapsara hace casi cuatro años y medio– será reabierto sin cumplir con el plan maestro. Es decir, no se ha construido la estructura atirantada ni el pilar central en medio del óvalo que prometiera el alcalde Luis Castañeda.

En su defensa, la comuna metropolitana manifestó que esta no se iba a realizar por falta de tiempo y porque no iba a cumplir los parámetros técnicos si se colocaban los tirantes.

Para comprobar el estado de la obra, Perú21 recorrió la zona la tarde de ayer y observó que en varios tramos de la Av. Universitaria no se había culminado con la señalización de la pista, veredas y ciclovías.

Sabía que

En febrero de 2013, el puente Bella Unión colapsó debido a que la crecida del río Rímac dañó su estructura.