Procuradora Katherine Ampuero fue acusada por vecinos de construir en áreas comunes

La Municipalidad de Pueblo Libre sancionó con la suma de 200% de una UIT (equivalente a 7 mil 900 soles) a la procuradora del caso Odebrecht , Katherine Ampuero, por expandir y edificar su propiedad en áreas comunes del edificio en donde se sitúa su departamento. Así lo reveló un informe de Panorama.

Además, la medida hará efectiva la demolición y la restitución de las obras realizadas en estas áreas. En su defensa, y pese a la existencia del acta de notificación, la procuradora Katherine Ampuero aseguró no haber sido notificada, y responsabilizó a su suegra, propietaria del departamento vecino.

Katherine Ampuero se defendió de manera ambigua y desmintió a sus vecinos a pesar de las pruebas en su contra. Incluso, aseguró que esta denuncia tendría como objetivo perjudicar su trabajo en el caso Lava Jato.

“Mi suegra es quien ha hecho esa construcción. No soy responsable de lo que hagan otras personas. Yo no he realizado ninguna obra y si dicen lo contrario, demuéstremelo. Es lamentable dar explicaciones por un tema personal. Todo eso viene porque actualmente estoy ocupando un cargo público”, indicó la procuradora.

Los vecinos denunciaron que esta construcción los ha perjudicado pues impide la ventilación e iluminación del edificio.

