Presunto acosador quedó libre a pesar de tener varias denuncias de abuso sexual [Video]

Gracias al colectivo ‘Ni Una Menos’ y a las diversas páginas que compartieron una fotografía de su rostro, se logró identificar a Pedro Manuel Vásquez Palomino, acusado de ser el autor de más de una decena de casos de acoso sexual callejero. El testimonio de una usuaria en Facebook de se volvió viral y logró que otras mujeres también lo identifiquen.

Debido a la publicación, este lunes un transeúnte logró reconocer al sujeto denunciado y alertó al personal policial de la comisaria de Surquillo, quienes lo intervinieron.

Hasta esta comisaria llegaron algunas de las afectadas y brindaron sus descargos.

“Se subió a un micro y el modo de operar de él es subirse, fingir que tiene una discapacidad para hablar como si fuera una persona con algún síndrome y vender caramelos. Y cuando se me acercó, yo le hice ‘como que no, gracias’, entonces me estiró la mano”, comentó una de las víctimas a América TV.

El noticiero, citando a las autoridades, señaló que solo en estas semanas el presunto abusador alcanzó más de 10 denuncias de agresión sexual en diferentes comisarías de Lima.

Vásquez Palomino también habría acosado sexualmente a menores de edad, como acusó otra víctima que se acercó a asentar su denuncia después de ocho años.

“Me tomó de la cintura y me quiso dar un beso, o sea me terminó besando en la cara. Estaba súper asustada en ese momento, ni siquiera lo empujé, yo me quedé asustada, bajé en el siguiente paradero llorando para terminar de llegar a mi destino”, indicó la mujer.

Sin embargo, a pesar de las diversas denuncias, Pedro Vásquez fue liberado por no haber sido encontrado en flagrancia ni pesaba sobre él alguna orden de detención.

