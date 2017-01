PPK le dice no al matrimonio gay

“Yo soy una persona religiosa”. Así se define el presidente Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista con Trome, donde deja claro que está en desacuerdo con el matrimonio igualitario.

En anteriores oportunidades, el mandatario se ha mostrado a favor de la Unión Civil para personas del mismo sexo, pero ahora que el tema está en debate -a propósito de la situación del peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche ante el Reniec–, la postura del jefe de estado resulta especialmente importante.

Este es un fragmento de la entrevista:

Usted es un hombre de mundo, liberal y, como lo ha dicho, de vez en cuando ‘mete la pata’. ¿Siente que sus posturas chocan con la mayoría conservadora del Perú?

Realmente no. Yo soy una persona religiosa. Claro que hemos heredado en algunas currículas escolares unas cosas que a mí no me entusiasman, pero ya estaban ahí desde el gobierno anterior, qué íbamos a hacer.