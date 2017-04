Policía frustró asalto en el Cercado de Lima [Vídeo]

Momentos de tensión se vivieron durante un tiroteo en el Cercado de Lima este miércoles; sin embargo, gracias a la rápida intervención del escuadrón de emergencia de la Comisaría de Monserrat se pudo detener a los delincuentes que lo provocaron.

Dos de los hampones quedaron heridos, mientras que otros cuatro terminaron detenidos. El grupo había intentado en su intento frustrado por asaltar el almacén y oficinas de la empresa de transportes CIVA.

Esta actuación de los efectivos policiales se dio gracias a la alerta que ofrecieron los vecinos de la zona sobre la presencia de estos criminales, quienes pretendían huir con el botín –que consistía en 15 televisores LCD– en una furgoneta.

Según mencionó América TV, se trataría de un plan delictivo organizado gracias al soplo de un miembro interno de la empresa.

