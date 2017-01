Poder Judicial emitió histórica sentencia en favor del matrimonio homosexual

El Poder Judicial emitió una histórica sentencia. El 7°Juzgado Constitucional ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec ), reconocer el matrimonio entre el economista peruano y fundador del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche.

El matrimonio de la pareja se realizó en México.

El juzgado declaró fundada la demanda interpuesta por el economista contra el Reniec y el procurador público del Reniec, ordenando que se proceda con la inscripción del matrimonio homosexual en el registro civil correspondiente.

“La sentencia emitida por el Poder Judicial se fundamenta en tratados internacionales y experiencias comparadas y lo que el juzgado ha hecho es llegar a la conclusión de que no existían argumentos para no reconocer este matrimonio, sino que el no hacerlo vulneraba, más bien, el derecho universal a la igualdad”, señaló el congresista de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaúnde.

Alberto de Belaunde saludó el accionar de este juzgado: “El Perú se coloca en la línea de la historia hacia un país más igualitario, como ya viene ocurriendo en otros países vecinos”.

Asimismo, saludó los decretos legislativos dados en los últimos días por el Ejecutivo con el objetivo de frenar los crímenes de odio contra las personas por causa de su orientación sexual.

El activista Gio Infante también saludó el fallo judicial:

“Estamos frente a una sentencia histórica que no solo reconoce la realidad de la existencia de matrimonios homosexuales de los que muchos peruanos hoy son parte, sino que constituye un paso rumbo al reconocimiento jurídico pleno de las familias homosexuales como tales. Además es simbólico que esto ocurra justamente con el matrimonio de una de las personas que hace más de 30 años fundó el MHOL”.

Infante destacó, en entrevista con la web Sin Etiquetas , el aporte de Óscar Ugarteche por la igualdad en el Perú:

“Las y los peruanos LTGBI tenemos una deuda con Óscar, su esposo Fidel Aroche y su abogado Javier Mujica. Esto además debería dejarnos claro que el camino hacia la igualdad formal de derechos es el jurídico y no el congresal. Mientras nuestros congresistas gais han presentado una propuesta de unión civil avergonzada que nos mantiene en el clóset, esta sentencia mira a la igualdad plena”.

Y agregó: “Espero que RENIEC acate esta sentencia y no la apele, puesto que apelarla sería afirmarse en una tradición de desprecio a nuestros derechos y nos obligaría a una batalla jurídica más larga, pero que seguramente igual ganaremos porque la ley está de nuestro lado, del lado correcto de la historia”.

Se espera que el Reniec no apele la sentencia por estar fundamentada en tratados internacionales, “la pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual, habiendo la parte demandada violentado los derechos constitucionales a la igualdad y al libre desarrollo y bienestar”, señala la sentencia en su párrafo final.

