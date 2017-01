Robo de viviendas superaron los S/10 millones en el 2016

Shirley Avila

No importa si hay alguien en casa o no, no importa si esta cuenta con algún sistema de seguridad o si está en un distrito residencial. El robo de viviendas parece haberse convertido en un negocio rentable para delincuentes que, en contados minutos, se apoderan de valiosas joyas, artefactos y dinero en efectivo por montos que, por ejemplo, en el 2016, superaron los S/10 millones.

No obstante, esta millonaria suma corresponde solo a 90 denuncias presentadas en la División de Investigación de Robos de la Dirincri, donde –de acuerdo al reglamento de procedimientos policiales– se recepcionan los casos en los que el monto de lo hurtado asciende a los S/50 mil.

Y es que entre estas cifras no figuran las, al menos, dos denuncias semanales que se presentan en las 124 comisarías de la capital y en las Divincri, según informó el coronel PNP Rafael Bernaola, jefe de la referida unidad especializada.

Ahora hasta secuestran

Explicó que si bien una de las modalidades más empleadas por las bandas de robacasas es la conocida como ‘monra’ (fracturar las puertas con alguna herramienta), en los últimos meses se han presentado hasta casos de secuestro.

Una de las víctimas de esta nueva forma de operar fue el empresario textil y ex dirigente de Alianza Lima Mario Octavio Manzur, quien permaneció privado de su libertad durante dos horas, en su residencia de Las Casuarinas, en Surco.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, horas antes de la Navidad. Los criminales –que estaban armados– le exigían 25 mil dólares, pero el hombre de negocios solo les entregó 2 mil dólares, que era lo único que tenía.

Así como a él, una familia entera permaneció secuestrada por varias horas en San Martín de Porres, mientras los hampones se apoderaban de sus joyas y dinero.

De acuerdo a las estadísticas de la Dirincri, el distrito en el que se cometió la mayoría de estos robos fue La Molina (20). Le siguen San Borja (6), Miraflores (5), Surco (5), Cercado (5), Chorrillos (5), San Isidro (4), San Miguel (4), San Juan de Lurigancho (3), Ate (3), Los Olivos (2), San Martín de Porres (2), La Victoria (2), entre otros.

En estos casos, el monto de los hurtos fue de S/3 millones 339 mil y US$5 millones 757 mil.

*Impunidad *

El coronel Rafael Bernaola sostuvo que estos delitos se incrementaron el año pasado, pero lo más importante es la impunidad de la que gozan estos maleantes.

“El delincuente sabe que la sanción para los casos de hurtos en viviendas es mínima, saben que si son atrapados solo les esperará una condena de entre 3 y 6 años. Es más, en muchos casos simplemente les dictan comparecencia”, explicó el oficial.

Y es que en la mayoría de estos robos, los delincuentes no ejercen violencia contra sus víctimas.

*DATOS *

Además de la modalidad de ‘monra’, también roban casas escalando paredes, usando somníferos y haciéndose pasar como trabajadores de Sedapal, Essalud, etc.

La Policía advirtió que en los meses de verano y en los feriados largos aumentan estos robos. Ante ello, recomendó no difundir por redes sociales sus posibles paseos y viajes.

