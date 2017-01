La mejor forma de evitar un mal día de playa, incluso un fatal día de playa se resume en esta frase: tomar precauciones.

Solo en lo que va de la temporada de verano, 192 bañistas se salvaron de morir ahogados gracias al valiente trabajo de los salvavidas.

Ahora te decimos cuáles son las playas peligrosas

Las playas más peligrosas de nuestro litoral en el norte son:

-Playa Chica y playa Grande, ubicadas en el distrito de Santa Rosa.

-Bahía Blanca y balneario de Costa Azul en el distrito de Ventanilla.

En el Sur

-Conchán, Venecia, Barlovento, Punta Rocas, Punta Negra, Santa María del Mar, Llaya, Puerto Viejo, León Dormido, La Ensenada, Bujama Pueblo y Cerro Azul.

Recomendaciones

El jefe policial recomendó lo siguiente a los veraneantes:

-Antes de ingresar al mar no consumir alcohol o alguna sustancia alucinógena.

-Verificar que la playa cuente con salvavidas.

-Fijarse en las banderas: si es verde pueden entrar, pero si es roja no.

-Hacer caso a las señalizaciones, sobre todo en las playas peligrosas.

-No rodear con sus sombrillas las torres de los salvavidas, porque se dificulta la labor de rescate.

Dato:

El jefe de Salvataje explicó a la agencia Andina que las playas prohibidas para los veraneantes tienen tres características: las piedras no permiten caminar con firmeza, el oleaje es fuerte y la orilla es inmediatamente profunda.