Luis Benavides, padre del bebé que aparece embriagado a manos de su padrastro en Talara-Piura, exige justicia para su pequeño.

“No pensé que su madre iba a exponerlo a este tipo de circunstancias. A mí me dicen: tu ex mujer trabaja en tal local, su conviviente le da alcohol. No me siento tranquilo, quiero a mi hijo conmigo. Él no puede seguir en ese lugar”, refirió Benavides a ATV+.

A través de un comunicado, y según informó el referido noticiero, el Ministerio de la Mujer a través del Centro de Emergencia Mujer de Talara-Piura tomó medidas de protección para el pequeño solicitando al Juzgado de Familia la custodia a favor del padre.

En tanto, el padre del menor pidió a la policía la detención de la madre y la búsqueda y captura de su conviviente, que se encuentra no habido.

“Exijo la entrega de mi hijo. Incluso, me han dicho que golpean a mi pequeño y que anda flaquito”, agregó el progenitor muy mortificado.

