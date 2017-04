Piura: Ex alcaldesa Ruby Rodríguez arremete contra el actual burgomaestre provincial

La ex alcaldesa de Piura, Ruby Rodríguez, arremetió contra el burgomaestre Óscar Miranda luego de que este culpara a la gestión de su antecesora de no hacer nada para ejecutar obras de prevención ante un eventual Fenómeno El Niño. “Es fácil decir yo no fui y señalar a otros”, refirió.

Según indicó Rodríguez, su administración realizó trabajos de mitigación desde el 2013 e indicó que consiguió maquinaria para la limpieza de drenes, pero que la comuna no pudo asumir el costo de combustible por la falta de recursos.

“Yo le pregunto al señor alcalde si hizo la gestión para que la maquinaria regrese a Piura y si coordinó con el Gobierno Regional para que los apoye con combustible y (de esta manera) seguir trabajando la prevención. El convenio vencía en noviembre de 2016”, precisó la ex alcaldesa.

Asimismo, cuestionó que hasta la fecha la comuna no haya elaborado el expediente técnico del proyecto de drenaje pluvial en la ciudad.

