Piura: Director regional de Salud renuncia y lo designan como subdirector

Un día después de que se aceptara la renuncia de César Morón al cargo de director regional de Salud de Piura , el gobernador Reynaldo Hilbck oficializó ayer el nombramiento de este como subdirector en ese mismo sector.

Según la Resolución Ejecutiva Regional 386-2017, firmada por la autoridad regional, se precisa que este es un cargo de confianza. Cabe precisar que la gestión de Morón fue duramente criticada por diversos sectores por el avance del dengue en esta región, mal que ha cobrado 37 vidas en lo que va del año.

Al respecto, el consejero regional Óscar Echegaray precisó que el nombramiento de Morón revela que Reynaldo Hilbck no tiene piezas de recambio, e indicó que el sector Salud es el “cáncer” de Piura. “Piura cuenta con personas capacitadas y con perfil para este cargo, pero prevalece el compadrazgo (…) La amistad prevalece en lugar de hacer una reforma en la política del sector salud”, indicó.

Además, calificó como “ineficiente” la gestión de Morón como director regional de Salud. “No estuvo a la altura del cargo, no se le ha visto en casos de corrupción, pero no supo gerenciar. No existe un plan de contingencia en el sector Salud”, precisó. Perú21 intentó conseguir la versión de Reynaldo Hilbck, pero no contestó las llamadas a su celular.

