Ante los continuos asaltos perpetrados por ‘marcas’ que se han incrementado considerablemente en las últimas semanas, el secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Piura , Eduardo Arbulú, dijo que buscará reunirse la próxima semana con el jefe de la Región Policial de Piura y Tumbes, general Luis Bisso, para pedir explicaciones y plantear algunas sugerencias. “Voy a conversar con el general Bisso para ver sobre la estrategia. Necesitamos una lucha frontal contra la delincuencia”, señaló.

No obstante, el funcionario dijo que se debería evitar retirar grandes cantidades de dinero de los bancos. “Habiendo un sistema financiero que te da facilidades para poder hacer transacciones no lo usan. Por qué tengo que retirar 30 mil o 40 mil soles y caminar libremente con el riesgo de que me asalten o maten. Eso me preocupa y también me da sospechas”, sostuvo.

► La Libertad: ‘Marcas’ roban S/60 mil a empresarios

En ese sentido, recomendó a los ciudadanos que soliciten el apoyo de la Policía en caso necesiten forzosamente trasladar fuertes sumas. “Si el agente se niega, hay que denunciarlo. No tenemos policías en cada esquina”, agregó. Arbulú no descarta un cambio en la estrategia policial para una actuación rápida, pese a las limitaciones en logística y de personal. En el departamento hay 4 mil agentes.

La tarde del último viernes, cuatro ‘marcas’ robaron más de S/30 mil a trabajadores del programa Cuna Más en pleno centro de la ciudad de Piura. Durante varios minutos los agraviados gritaron pidiendo ayuda.

Te puede interesar