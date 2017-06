Martha Moyano a Phillip Butters: ‘Hay que sensibilizarte para que no vuelvas decir otra cojudez’ [VIDEO]

Nuevamente en el ojo de la tormenta. El conductor Phillip Butters tuvo un intenso intercambio de palabras con la ex congresista Martha Moyano durante su programa de radio. La discusión, que nunca llegó a buen puerto, terminó con otro polémico momento.

La conversación, que se realizaba telefónicamente, llegó a tocar el tema de los insultos lanzados por el conductor hacia los ecuatorianos en un programa anerior. Moyano le recalcó a Butters que ella, como afrodescendiente, también se sentía afectada.

“Tú eres afrodescendiente y no lo puedes negar. Yo, como amiga tuya y como otra afrodescendiente, te pido que hagas un propósito de enmienda y que reconozcas que cometiste un exabrupto y un error. Acláralo, pide disculpas a los afroecuatorianos”, le dijo la ex congresista.

Phillip Butters intentó justificarse diciendo que sus palabras fueron dichas en modo coloquial.

“No ha sido un exabrupto, eso es algo que hablamos de manera coloquial. Es simplemente oportunismo. Todo el mundo en el fútbol habla así”, expresó el conductor.

Por más que Moyano insistió, el polémico conductor no ofreció disculpa alguna y al contrario, soltó una frase que encendió a la ex congresista.

“Martha, si no me equivoco tus hijos han salido más bonitos que tú porque tú te has casado con arequipeño, como yo con arequipeña, ¿o me equivoco?”, fue la frase que dijo el locutor.

“Esa es otra cojudez que acabas de decir, ¿viste? Hay que liberar la mente, no es que mi marido vino y arregló la raza. Eso también es otra cojudez. Mis hijas son hermosas porque los hijos son hermosos. Hay que sensibilizarte a ti, para que no vuelvas a cometer la cojudez que has dicho”, apuntó Moyano.

Tanto Phillip Butters como la ex congresista, quienes señalaron ser amigos, continuaron el diálogo, aunque Moyano nuevamente remató: “Mi madre me decía: ¿a ti qué mierda te importa lo que hagan los demás? Haz tú lo que tienes que hacer…Te vuelvo a pedir, tapa la boca a quienes tú crees que debas de tapar. Te pido como amiga afroperuana, haz una enmienda y pídele disculpas al ecuatoriano”.

