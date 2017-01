Perú fue elegido como uno de los 20 destinos turísticos a nivel mundial para visitar el 2017

Perú fue elegido como uno de los 20 destinos turísticos a nivel mundial que deben ser visitados durante este 2017 según una lista elaborada por Bloomberg, la agencia estadounidense de noticias especializada en temas de economía y negocios.

‘Where to Go in 2017’ es el nombre de aquella lista y en ella se destaca el incremento de los servicios turísticos, por ejemplo en Cusco, en donde además de visitar el santuario de Machu Picchu, el turista podrá maravillarse con otros atractivos como los nevados Verónica y Sawaysiray, y las salineras de Maras, según una nota difundida por la Agencia Andina.

También se incluye en la lista al Lago Titicaca en Puno. Lugar de gran misticismo con un “horizonte infinito” que el viajero podrá conocer si se anima a explorar circuitos poco concurridos, según la agencia.

Bloomberg indica que dentro de las actividades que se pueden realizar se encuentran, por ejemplo, el trekking para los amantes de las caminatas.

Además, el turista encontrará una amplia oferta hotelera de lujo y servicios de transporte que facilitarán el recorrido por las zonas mencionadas.

[DATOS]

El Valle Sagrado de Cusco fue elegido como uno de los lugares más interesantes por conocer este año según The New York Times.

Dentro del listado de Bloomberg, Perú comparte protagonismo con otros destinos como Finlandia, Portugal, Sri Lanka, Irán y Colombia.

Según el Perfil de Turista Extranjero elaborado por Promperú, el mercado estadounidense es el segundo emisor de turistas hacia el Perú con un gasto promedio de US$ 1,444.

La estadía promedio de cada visitante es de 13 días.

60% visita Perú por vacaciones y los destinos preferidos son Lima, Cusco y Puno.

