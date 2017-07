A mucha honra. Percy Vizcarra Basto nació hace 63 años en Chupaca, la provincia del Valle del Mantaro, donde aprendió a valorar sus raíces huancas y a llamarse a sí mismo —y con orgullo— ‘serrano’. Así lo dice lejos de su terruño y desde su casa en Lima, fruto de años de trabajo.

Perú21 conversó sobre las agresiones racistas que recibió en un supermercado de La Molina.

El incidente, convertido rápidamente en un viral en las redes sociales, ha marcado un antes y un después tanto en la vida del ingeniero como en la de su compañera, Cecilia Veliz, quien además de ser su esposa por 38 años, una orgullosa huancaína.

Varios días después de lo ocurrido, la pareja analiza la violenta reacción de Johana Noles y reflexiona sobre la ola de solidaridad en las redes sociales tras el ataque. Las lecciones de lo que fue una mala experiencia son muchas. Así lo creen ellos.

► Hombre agredido en supermercado cuenta su pesadilla: “Me dijo serrano de porquería y me tiró una cachetada”

El Perú nació serrano

Para Percy Vizcarra, la falta de identidad nacional explica lo que le ocurrió y lo que impide el desarrollo en el Perú. “Para mí, esto debe ser el punto de partida para luchar contra el racismo”, sostiene el ingeniero. Dice, sin esconder el orgullo, que su origen es la base de todos sus logros profesionales: “Yo amo a mi tierra sobre todas las cosas”. En sus ojos se puede ver la nostalgia. Heredó el cariño hacia el folclore de sus padres. No por algo es un excelente bailarín de huaylarsh y un confeso seguidor de la música peruana.

“Jamás me he avergonzado de lo que soy. Mis hijos han estado en muy buenos colegios de Lima y jamás he ocultado mi identidad de serrano. Para mí, que me digan serrano es un orgullo, pero no tolero que se use el término serrano con groserías y con ofensas, como si ser serrano fuese algo inferior”. Lamenta una vez más la reacción de su agresora.

Cecilia es abogada y fue la primera persona con la que Percy tuvo contacto tras el ataque. Conmovida por lo ocurrido y al verlo con los lentes destrozados, le pidió en ese mismo instante ir a la comisaría de La Molina a poner la denuncia. Lo que no esperaba es que a la batalla legal, se sumase el video de una testigo que busco hacer justicia desde las redes sociales.

“Hemos recibido tantas muestras de apoyo, familiares que hace años no veíamos, de Lima, de Huancayo, se comunicaron con nosotros. Mi hijo también, todos sumamente indignados, no solo por la discriminación… es también una falta de respeto al adulto mayor, mi esposo sobrepasa los sesenta años”, dice ella.

El encuentro y las disculpas

Percy cuenta que se sintió solo y confundido, en medio de un griterío al que se sumaron manotazos e insultos por parte de su agresora. En medio del caos, solo una persona lo ayudó. “Un señor de la cola salió a defenderme como si fuera uno de mis hijos”, recuerda emocionado.

“Yo salí del supermercado sobrecargado emocionalmente, para empezar… Mis lentes estaban destrozados y yo uso lentes para manejar y para caminar. Cuando caminé me estaba yendo al fondo de la tienda y no a la salida, estaba conmocionado y asustado. Fui el protagonista de ese incidente y ningún trabajador ni gerente de tienda salió”, detalla.

Tras la difusión del video, la ola de solidaridad fue inmediata. Cientos de comentarios condenaron la actitud de Johana Noles. Ante tremenda reacción, la implicada no tardó en reaccionar y comunicarse con la familia para pactar una reunión en la casa de la pareja. Frente a frente, la situación era otra. Calmada, explicó los motivos que la llevaron actuar así y ofreció disculpas.

“Ella dijo en un reportaje que Percy la insultó y eso es falso. Mi esposo le dijo que respete la cola y ella estaba en un mal momento”, comenta Cecilia, madre de dos exitosos jóvenes empresarios y abuela de dos niños, que también están al tanto de lo ocurrido y han compartido su indignación contra el racismo.

La abogada asegura no quiere seguir haciendo leña del árbol caído pero que espera que lo ocurrido sea una lección para que la gente piense dos veces antes de agredir.

Grandes lecciones

La denuncia ya está hecha. El proceso será largo pero aseguran que continuarán hasta el final. Lo hacen motivados por los comentarios en las redes sociales. Mucha gente ha pedido a esta pareja que siga hasta las últimas instancias hasta obtener justicia por el mal momento que vivió el ingeniero. “La Policía tiene que determinar quiénes fueron partícipes de la agresión y ellos tendrán que hacer la investigación, que luego pasará a la Fiscalía”, explicó. Por el momento, la comisaría de La Molina está pidiendo los videos a la tienda.

“De una vez por todas comencemos a construir esta patria grande, con tanta cultura y diversidad. La identidad debe ser un común denominador para entendernos en costa, sierra y selva. ¡Qué la gente andina sienta orgullo por nuestra patria! Solo así vamos a ser una patria fuerte”, pide Percy Vizcarra. Su esposa acota:“No hay que avergonzarse de la sangre que corre por nuestras venas, la discriminación tiene que ser erradicada ya”.

“Uno no puede avergonzarse de sus orígenes y ellos han recibido esta influencia mía. Desde el primer instante siempre me identifico como chupaquino-huancaíno. No puede ser que haya gente que se avergüence de sus orígenes y de su color de piel”, afirma con tranquilidad. Espera que su experiencia sirva para comenzar a construir un mejor país, sin prejuicios y abierto a la diversidad.

No se trata de dar la vuelta a la página.

Te puede interesar