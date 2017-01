El alcalde de Puente Piedra, Milton Jiménez, realizó un balance de la jornada de protestas en contra de la instalación del nuevo peaje en ese distrito.

Jiménez, en declaraciones a América Noticias, sostuvo que muchas viviendas fueron afectadas y que los negocios quedaron paralizados.

Además, indicó que en la localidad se suspendió el tránsito y el transporte público, por lo que algunos vecinos no han podido dirigirse a sus lugares de trabajo.

Por otro lado, señaló que los encapuchados no son jóvenes del barrio, ya que no los reconoce nadie: “Este tipo de actitudes el pueblo de Puente Piedra las rechaza porque esto no puede desnaturalizar el fin de la marcha”.

Jiménez insistió en que el problema del peaje data del año 2013, en el momento en que se firmó el contrato de las vías por parte de la alcaldesa Susana Villarán. Además, recordó que siempre se opuso al segundo peaje.

“El pueblo de Puente Piedra no quiere el peaje. Tenemos siete mil mototaxis que se trasladan en el distrito. No hay cruces. Las mototaxis se meten a la Panamericana Norte para poder llevar a sus pasajeros a su destino”.

El alcalde de Puente Piedra señaló que la vía está mal diseñada no solo porque carece de vías auxiliares, sino porque no tiene cruces a lo largo de cuatro kilómetros, lo cual pone en riesgo la vida de los vecinos.