Agustín Laje y Nicolás Marquez son dos escritores y ensayistas argentinos autores de un libro publicado en julio de 2016, titulado ‘El Libro Negro de la Nueva Izquierda: Ideología de género o subversión cultural’. Ambos autores fueron invitados a hablar al programa RPP a propósito de una serie de conferencias y debates que están llevando a cabo en el Perú.

Para entender su punto de vista nos remontamos al episodio ocurrido en la la mañana de este miércoles 19, que terminó por hacer enojar a la conductora Patricia del Río.

El argumento de los autores argentinos

El argumento inicial de los autores establece que la ‘nueva izquierda’, en la década de 1960, ya no cuenta con el obrero como sujeto de lucha, sino que tiene muchos bienes materiales que perder, por lo tanto, ya no se enfoca en atacar “la estructura económica de la sociedad”, sino “la superestructura de la sociedad, es decir, la cultura”.

Laje señaló que a partir del 1948 —pleno auge de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial— nace la ideología de género en la cabeza de Simone de Beauvoir, en su libro ‘El segundo sexo’, con una frase que dice: “No se nace mujer, llega una a serlo”.

Y explica: “Esta tesis va a empezar a exacerbarse, van a venir otras autoras como Monique Wittig (escritora francesa y teórica feminista) que va a exclamar ‘la mujer en verdad no existe’ o como Judith Butler (filósofa, autora de ‘El género en disputa’), la última teórica más importante, que va a exclamar ‘el sexo en verdad siempre fue género’. Es decir, el sexo en verdad siempre fue género”.

Es decir —concluye— ahora la sexualidad pasa a ser solo una cuestión de cultura, no de naturaleza”.

Tras emitir este argumento, se desencadenó una discusión que concluyó en el episodio que relatamos en esta nota, y que, en definitiva, hizo enfadar a Patricia Del Río, quien se retiró del estudio por un momento.

Dicho de un modo simple

‘El Libro Negro de la Nueva Izquierda’ postula que la izquierda ya ha dejado su lucha económica y se enfoca ahora en una lucha cultural para no perder poder, bajo ‘banderas’ como el ‘igualitarismo’, la ‘inclusión’, la ‘diversidad’ y los ‘derechos de las minorías’, que, según describen en su libro, son “caretas de la ideología de género”.

De esta forma, se afima en este libro, la izquierda lo que busca es “dominar la academia, hegemonizar la literatura, monopolizar las artes, manipular los modos del habla, modificar hábitos e influir en los medios de comunicación”.

Y se explaya: “La nueva izquierda no busca más secuestrar empresarios sino el sentido común; no persigue tomar una fábrica sino la cátedra, y no se trata de confiscar cuentas bancarias sino la manera de pensar”.

Dicho esto, ¿quiénes son sus autores?

Nicolás Marquez es un escritor argentino, residente de la ciudad costera de Mar del Plata. Es también autor del libro ‘El Canalla: la verdadera historia del Che’, en el que, según dice, “derriba el mito del Ché”.

De acuerdo a sus declaraciones, el Che “era un hombre con una interesante cultura general pero con muy poca cultura política, que tenía rasgos temerarios, crueles, voluntaristas, desafiantes y era un sujeto propenso a tomar decisiones extremas y desaforadas”.

Márquez también es director de una página web llamada Prensa Republicana en el que escribe artículos como ‘¿Por qué la izquierda promueve el homosexualismo?’.

Agustín Laje es un cientista político argentino, que ha provocado polémica por defender su punto de vista en Argentina y manifestarse en contra del ‘Tetazo’, evento en el que un grupo de mujeres mostraron sus senos para exigir que se legalice el topless en Argentina. Sin embargo, fueron expulsadas por la Policía.

Laje también ha sostenido discusiones con feministas como Malena Pichot (en el portal de Prensa Republicana, de su amigo Márquez, le dedicaron un post a esta discusión) y con Lola Cufre, feminista organizadora del ‘Tetazo’.

Ambos autores, como queda en evidencia, tienen un pensamiento en común, y están dispuestos a discutir sobre el tema. Ayer tuvieron lugar en la Universidad Católica, este miércoles se presentarán en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI, donde ya se han agotado las entradas) y este sábado se presentarán en la Derrama Magisterial, en Jesús María.

Siempre es bueno alentar la discusión.

Patricia del Río debatía sobre 'ideología de género', pero abandonó entrevista https://t.co/yGnhD8vvfL pic.twitter.com/vXmJU7nPgs — Diario Perú21 (@peru21noticias) 19 de abril de 2017