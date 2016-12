Los Olivos: Motociclista murió atropellado en la Panamericana Norte.

Un joven motociclista murió esta madrugada luego de ser atropellado por un bus interprovincial en Los Olivos.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el cruce de las avenidas Panamericana Norte y Carlos Izaguirre.

Según el chofer del bus interprovincial, el joven impactó primero contra un vehículo que paró intempestivamente delante de él. Producto de ese primer choque el motociclista cayó hacia su carril, donde se daría un segundo accidente.

“El señor se empotra con un auto atrás, por atrás. Al momento de rebotar, se ha venido a mi carril y justo yo he pasado. Así ha sido. Ya no pude hacer nada. Y eso que yo he venido despacio, sino lo paso, lo trituro”, comentó el conductor.