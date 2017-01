Ahora es más fácil identificar qué colegios privados cuentan con la autorización del Ministerio de Educación para operar, pues dicho portafolio puso en marcha el Identicole, una herramienta virtual a través de la cual los padres de familia podrán verificar las características de las instituciones educativas que existen en el país.

Se puede acceder a dicha herramienta desde el sitio web: www.identicole.minedu.gob.pe. Allí el usuario tendrá a disposición un buscador que le permitirá ubicar los colegios privados y también los públicos según la localidad o distrito en que se encuentren.

Además de los datos de ubicación de cada plantel, con el buscador se puede encontrar información como el número telefónico del colegio, el nombre del director, el monto de las pensiones que cobra y la cantidad de alumnos por aula, tanto en inicial, primaria y secundaria.

La herramienta permite ingresar reclamos sobre los colegios consultados de manera virtual.

EVITARÁ LAS ESTAFAS

Si el colegio que busca no es ubicado en el sitio web Identicole, quiere decir que esa institución no está registrada en el sistema educativo o no cuenta con permiso para operar.

De esta manera, la herramienta servirá para evitar las estafas, pues las personas podrán saber qué instituciones educativas funcionan ilegalmente y están prohibidas de expedir certificados de estudios o utilizar el código modular de otra institución educativa.

En caso de que se encuentre colegios no autorizados por el Ministerio de Educación, estos pueden ser denunciados a través del teléfono 224-7777.

Ante el proceso de matrícula escolar que ya está en marcha en varios colegios particulares, el Ministerio de Educación recordó que en los colegios públicos el servicio educativo es completamente gratuito y está prohibido cobrar por matrícula, pensión u otro similar.

En tanto, los colegios privados están obligados a informar el número de código modular que se les ha otorgado para poder operar y deben entregar a los padres de familia el reglamento interno del colegio, además de indicar el monto y oportunidad del pago de la matrícula y las pensiones del año lectivo.