Un final feliz para la familia de una niña desaparecida. Tras estar una semana desaparecida, la menor, llamada Génesis, apareció sana y salva este martes en los alrededores del Complejo Asistencial Infantil Municipal de Lima .

“Nos hemos abrazado fuertemente y estamos contentos”, aseguró la madre de la niña describiendo el momento en que se encontró con su hija después de varios días.

Asimismo, el padre de la menor añadió: “Lo principal es que tengo a mi hija a mi lado. No le he preguntado nada, solo la he abrazado, le he dicho que la quiero y que la amo, que la he extrañado y que yo soy su padre, y voy a estar con ella en las buenas y en las malas”, expresó.

Según testigos, la menor llegó acompañada de un sujeto que la habría dejado cerca al establecimiento. Sus padres sospechan que ella fue inducida a escapar por su vecino Gabriel Mamani Choque, a quién denunciaron de abuso sexual contra la menor un mes atrás.

