Ney Guerrero: “Magaly Medina es intensa, audaz y potente” [Entrevista]

Liz Saldaña @liz_saldaa

El asesor de programación de ATV, Ney Guerrero, calificó a la periodista Magaly Medina como intensa, audaz y potente en su nueva etapa como conductora del noticiero 90 Matinal de Latina. Aunque no quiso darle ningún consejo, le deseó suerte con su nuevo programa.

Ney Guerrero acompañó a Beto Ortiz en la conferencia de prensa, donde el periodista presentó su nuevo programa político ‘Beto a saber’, que irá de lunes a viernes a las 10 de la noche.

¿Qué opinas del jale de Beto Ortiz a ATV?

-Estamos con mucha expectativa. Están contentos en la gerencia, y todos los periodistas y colegas. Estamos esperando el lunes con ansias.

¿Creen que con el ingreso de Beto está asegurado el ráting de las 10 de la noche?

-Bueno fuera, pero si tuviera la fórmula para el ráting sería millonario. Lo que sí sabemos es que es una buena alternativa.

¿Cuál será la diferencia de este programa con los noticieros que están en ese horario?

-El eje del programa es su estilo, el cual es diferente al de otros periodistas que están ahora en televisión. Esperamos que con el complemento de su equipo periodístico sea una propuesta diferente.

Te gusta trabajar con grandes figuras como Magaly Medina y ahora con Beto Ortiz.

-Hace una semana entró Nicolás Lúcar, ahora Beto Ortiz, y la próxima semana es la presentación del programa ‘Fábrica de Sueños’ con Gian Piero Díaz y Roxana Fernández Maldonado. El canal está buscando poco a poco retomar la capacidad de audiencia que tuvimos y estamos en camino a esto.

Tu ex compañera laboral y amiga, Magaly Medina está como conductora del noticiero de Latin. ¿Qué te parece su desempeño?

-La he visto pocas veces, estuve viendo más ‘Cuéntamelo todo’ de ATV. La he visto intensa, la veo fiel a su estilo, audaz y potente.

Esa intensidad en sus comentarios funcionaba cuando hablaba de espectáculos pero ahora cuando lo hace en el noticiero es criticada.

-Sí he visto que algunos adjetivos u opiniones, pero no he analizado más.

¿Crees que ese estilo es para un programa de espectáculos y no para un noticiero?

-No. Magaly es una periodista que puede y maneja todos los temas, lo está demostrando ahora. Lo que critican es su estilo, que es innato en ella.

¿Qué le aconsejarías en su nueva etapa profesional?

-Consejos no. Le puedo desear mucha suerte y mucha fuerza para que le vaya bien. Es mi amiga y le deseo lo mejor. ¿Consejos profesionales? Lo que yo pueda saber es para mi gente que trabaja conmigo en ATV.

Beto Ortiz anuncia demanda para medios de comunicación que lo vincularon con asesinato de José Yactayo https://t.co/TEhnObrFcr pic.twitter.com/9Z2O6cNt6P — Diario Perú21 (@peru21noticias) 12 de abril de 2017