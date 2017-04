Nadine Heredia niega que Odebrecht haya entregado dinero para campaña de Ollanta Humala

“Seguimos sosteniendo que esa entrega de dinero no ha sucedido”, dijo Nadine Heredia, tras conocerse hoy que el empresario brasileño Marcelo Odebrech declaró ante la justicia brasileña que le dio al ex presidente Ollanta Humala US$ 3 millones para financiar su campaña presidencial del 2011, en la que finalmente salió elegido mandatario.

Nadine Heredia dijo a Canal N que las declaraciones de Odebrecht no eran ciertas, y sobre las coincidencias entre Barata y Odebrecht son parte de una estrategia. “Todo lo dicho tiene que ser corroborado”, opinó.

Consultada sobre por qué mentirían Barata y Odebrecht, la ex primera dama dijo que la versión de ambos no eran ciertas, y que desconocía las razones que motivaban a estos personajes a vincular al Partido Nacionalista.

“Esa información que están dando debe ser corroborada”, insistió Heredia, tras indicar que estos dichos están afectando al buen nombre tanto de ella como de su esposo.

Sobre las agendas

“No estamos pidiendo que el proceso se cierre con la exclusión de las agendas”, indicó, tras explicar que en esos documentos no hay nada que confirme lo dicho por Barata.

Nadine Heredia sostuvo que las agendas han sido robadas, y “como ciudadanos no podemos permitir que cualquier cosa robada sea incluida en el proceso”.

La ex primera dama pidió que se considere también que en esas agendas hay contenido referido a la vida privada de su familia.

