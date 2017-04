Detienen al asaltante de cambista, alias 'Murdock', en Pueblo Libre

Jordan Luis Murga Tenorio (19), alias ‘Murdock’, fue intervenido por los agentes de la División Antirrobos de la Dirincri, acusado de participar en el robo de 135 mil soles a dos cambistas, ocurrido el 4 de abril en San Miguel.

La Policía informó que Murga Tenorio fue capturado en la cuadra 5 avenida La Marina a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje. “Ese vehículo lo adquirió dos días después de asaltar a los cambistas”, informó una fuente policial.

Según las investigaciones, el detenido actuó en complicidad de otro sujeto apodado ‘Crish’, quien pertenecería a una peligrosa banda delictiva del Callao. La Policía ya lo tiene identificado.

Por este atraco, ‘Murdock’, recibió 10 mil soles. “Por las noticias me enteré del monto que habíamos robado. Llamé a ‘Crish’ para que me pague más, pero me apagó el teléfono y nunca más supe de él”, narró el detenido a los agentes de la Dirincri.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, ‘Murdock’, golpeó con la pistola a sus víctimas y luego los arrastró para quitarles el dinero.

