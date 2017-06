Todos buscamos un lugar donde podamos sentirnos protegidos, lejos de cualquier peligro, donde seamos nosotros mismos, donde encontremos la felicidad. Ese sitio para Katy Esquivel se llama YouTube.

Hace seis años creó dos canales: What The Chic, donde habla de belleza, moda y estilo, y Katy The Chic, dedicado a sus múltiples viajes como youtuber. Sus más de tres millones de suscriptores hablan de su éxito: “Nunca pensé que llegaría hasta este punto y no puedo describir lo orgullosa que me siento de mí misma”.

La joven, que estudió marketing de moda en Estados Unidos, se ha convertido en la mujer youtuber más exitosa del Perú. Ha recibido un botón de plata con su canal Katy The Chic, y un botón de plata y otro de oro por su segundo canal What The Chic.

Las sonrisas, las muecas y las carcajadas que nos regala Katy en el pasado fueron opacadas por un mal hombre que trató de apagar la luz de su corazón, pero no lo logró.

“Yo sufrí mucho bullying, maltrato físico y psicológico… Me tuvieron que sacar del país porque había un chico (su ex pareja) que me maltrataba mucho. Yo estaba completamente ciega y, cuando me mudé a Estados Unidos (para estudiar), mi personalidad había cambiado. Me sentía un cero a la izquierda. No me quería”, recuerda con ojos de valentía.

Katy aconseja hablar con un familiar o especialista para superar los problemas. “El primer paso es contarlo. Yo lo escondí por mucho tiempo. Luego hay que sacar la fuerza interna para luchar contra todas las cosas feas que puedas sentir dentro de ti y salir adelante. No vivir de tristezas, tienes que quererte tal como eres y ser fuerte”, puntualiza.

Gracias a sus canales en YouTube, Katy ha viajado por más de 25 países, como Tailandia, Turquía, Inglaterra y Canadá. Y ahora tiene su propia oficina Chic, desde donde grabará sus videos. Sin embargo, reconoce que la vida de una youtuber no es fácil.

“Es más de lo que ellos (sus seguidores) ven. Debo pensar qué temas tocar, planear cómo plasmar la idea en video, grabarlo, realizar la posproducción. Y monitorear el video luego de publicarlo”, explica.

Katy siente que YouTube ha empoderado a las mujeres empresarias, quienes se han animado a dar la cara en esta plataforma, como es su caso. Si bien ella habla de moda y belleza, ella sabe que hay un importante mensaje en cada video.

“Así sea que en What The Chic manejo muchas cosas superficiales, también hay un trasfondo que habla sobre la autoestima. Lo superficial no es lo más importante, pero no está de más sentirte bien contigo misma”, dice. Y tiene razón.