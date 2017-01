La imagen del vehículo que cometió la falta no corresponde a su camioneta, debido a esto Julia Garatea denunció que la Municipalidad del Callao le está imponiendo fotopapeletas que no le corresponderían.

Dos fotopapeletas llegaron al domicilio de Garatea cuyas infracciones fueron cometidas el mismo día con 40 minutos de diferencia.

“Una es mi camioneta es mi placa y toda la información me pertenece, y la otra con la misma información personal aparece con la imagen de otro carro”, denunció Garatea, quien no está dispuesta a pagar S/711 por cada papeleta.

La primera fotopapeleta muestra a su camioneta en la avenida Óscar Benavides el 23 de octubre a las 9.01 a.m., y la infracción habría sido por exceso de velocidad, iba a 77 km/h.

La segunda se cometió en la misma vía a las 9.44 a.m. pero la foto es de un vehículo Sedán.

Debido a este error, Garatea se comunicó con la Municipalidad del Callao y le informaron que tiene una tercera fotopapeleta que no figuraba en el registro web, y que no ha recibido:

“Yo me comuniqué telefónicamente con ellos y me enteré que hay una tercera fotopapeleta que aún no la recibo, pero me pregunto, ¿cómo puedo tener tres fotopapeletas cuando yo busco mi placa (en Internet) aparece limpia? Y esa tercera infracción no sé si la foto pertenece a mi camioneta”.