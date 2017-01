La Molina: Vecinos también protestaron por cobro de peaje

Luego de los actos de violencia del pasado jueves por la instalación de un nuevo peaje en el distrito de Puente Piedra, esta mañana, los vecinos del distrito de La Molina salieron a protestar por el peaje ubicado en la intersección de la Vía de Evitamiento con la Av. Separadora Industrial.

Si bien la medida fue pacífica, los ciudadanos expresaron su malestar porque deben pagar S/5.00 para hacer un recorrido de apenas 80 metros.

Los vecinos llegaron a las inmediaciones del peaje y, con carteles en mano, expresaron que además del cobro indebido, las citadas casetas causaban congestión vehicular en las calles de La Molina.

Alcalde también marchó

Los vecinos estaban acompañados por el alcalde del distrito de La Molina, Juan Carlos Zurek, quien calificó este peaje como un “absurdo”. Sostuvo que este afecta a unos 500 mil vecinos y que sus reclamos se remontan al 2009.

El burgomaestre señaló que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, se equivocó al eliminar una adenda en el contrato con la concesionaria Lamsac que permitía la construcción de un viaducto como ruta alterna a este peaje. “Castañeda es 100% responsable de este peaje absurdo”, dijo a Perú21.

“Se ha convertido en un alcalde sordo, ciego y mudo. Ciego porque no ve los problemas de la ciudad, sordo porque no escucha a los vecinos que lo eligieron y mudo porque no dialoga”, señaló Juan Carlos Zurek.

Manifestó que el pasado 5 de enero invitó al burgomaestre capitalino a una mesa de diálogo, pero que “ni él ni sus representantes asistieron”.

Finalmente, precisó que junto a los alcaldes de los otros distritos de Lima Este buscará una reunión con Luis Castañeda para tratar este tema en particular.

[Datos]

La segunda mesa de diálogo se llevará a cabo el 15 de febrero. La Municipalidad de Lima está invitada.

Para evitar el peaje, los vecinos deben ir hasta el óvalo Monitor, aumentando la congestión vehicular en la Av. Javier Prado.

