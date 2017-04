Ministra de la Mujer sobre policía: “Impulsaremos que todo el peso de la ley caiga sobre él” [Video]

Luego que el suboficial de la Policía, Carlos Eduardo Tumes López, fuera recluido en un penal acusado de haber violado alrededor de 150 menores de edad en Huánuco, la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada aseguró que su cartera trabajará para que todo el peso de la ley caiga sobre el presunto violador.

“Increíble que sea un representante de la seguridad del Estado, un policía que debe protegernos. Realmente es inconcebible, pero ya está detenido. Lo que nosotros impulsaremos es que todo el peso de la ley caiga sobre él, y sus cómplices, porque once años ha vivido en absoluta protección. La amenaza que han sentido los niños y sus familias. Esto no puede seguir y no puede quedar impune de ninguna manera”, señaló a RPP, Ana María Romero-Lozada, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Consultada sobre qué hará su cartera para que los casos de violaciones a menores de edad, por parte de agentes policiales, no se repita, Romero-Lozada señaló que está trabajando de la mano con el Ministerio del Interior.

“Yo quisiera sacar la pus de los efectivos policiales y estoy segura de que el ministro (del Interior) Basombrío está en la misma línea. Hay que destacar los grandes esfuerzos que estamos haciendo conjuntamente. En la historia nunca se ha sumado los esfuerzos de la Policía Nacional con ministerio tan sensible como el Ministerio de la Mujer”, añadió la titular de la cartera de la Mujer.

