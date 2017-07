Ministerio del Interior ofrece 210 plazas de trabajo para limpieza de comisarías

El Ministerio del Interior abrió 210 vacantes para postulantes civiles que se encuentren interesados en ocupar el puesto de conservación de ambientes.

Estas plazas se encuentran repartidas en diferentes comisarías de Lima y se efectuarán bajo un contrato formal que tendrá los beneficios que otorga el régimen CAS (Contratación de Servicios).

Los postulantes solo tienen hasta este martes 4 de julio para entregar sus expedientes laborales. El horario de atención es de 8:00 am. a 4:00 pm. y el sueldo ofrecido es de S/900, además del seguro de EsSalud, el pago de aguinaldos y un mes de vacaciones si el contratado llega a cumplir un año de labores.

La entidad recibirá los expedientes de personas mayores de 18 años que cuenten con experiencia en tareas relacionadas a la conservación de oficinas, residencia o casa habitación, así como otra clase de ambientes.

Aquellas personas que sean seleccionadas podrían laborar en el turno de la mañana o de la tarde, dependiendo de la comisaría en la que se gane la vacante.

¿Hay requisitos

Para postular, solo se deberá acreditar estudios de primaria. Solo en el caso que el interesado no cuente con una constancia de estudios porque su colegio ya no existe, se encuentra en una ciudad lejana u otro motivo especial, se aceptará una declaración jurada que indique el centro de estudios, el grado que concluyó y la razón por la cual no puede entregar este documento.

Asimismo es fundamental presentar la constancia de trabajo de un año como mínimo en la función que se especifica en la convocatoria.

