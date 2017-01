Ministerio de Educación no obliga a padres firmar acuerdo sobre currículo escolar

El Ministerio de Educación (Minedu) señaló mediante su cuenta oficial de Facebook que no está obligando a los padres de familia o apoderados a firmar ningún documento para aceptar el nuevo currículo escolar.

Se informa a los padres y madres de familia que el Ministerio de Educación no está haciendo firmar documentos en los que se solicita u obliga a aceptar el Currículo Nacional, condicionando la matrícula. La matrícula no está condicionada a ningún requisito y bajo ninguna circunstancia.

Este mensaje surgió a partir de un comentario que publicó un grupo de Facebook denominado ‘Ideología de género NO VA’, el cual sostiene que el Minedu está haciendo firmar documentos a los padres y apoderados aprobando dicho documento.

Perú21 se contactó vía Facebook con el mencionado grupo que declara estar en contra de la llamada ‘ideología de género’, y le solicitó la entrega del supuesto documento que, según ellos, el Minedu estaría exigiendo firmar.

El supuesto representante si bien no se identificó respondió a nombre del grupo que representa:

“Aun no tengo copias de esos documentos. Muchos ya me han asegurado que me darán hoy. Son muchos padres que me han dicho que les han obligado a firmar ese documento y Beatriz Mejía en la conferencia en Arequipa de ayer lo mencionó y tomarán acciones legales a eso, o sea la noticia es súper cierto, apenas tenga las prueba lo publicaremos, te pedimos que escribas a Beatriz Mejía”