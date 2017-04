Michelle Salcedo: Unbranded [Opinión]

Hoy en día, el branding es una práctica clave para cualquier empresa. Dejar claro para los consumidores que esos productos de calidad y características especiales que están adquiriendo pertenecen a una marca determinada es la tarea de los marketeros, al punto de que los consumidores ya no escojan un producto, sino una marca. El branding está de moda; incluso las personas construyen hoy en día su marca personal. Pero debemos tener mucho cuidado cuando de personas se trata, pues no olvidemos que finalmente el concepto branding tiene su origen en la práctica de marcado físico que se hacía hace muchos años al ganado con fierro caliente. En este sentido, una cosa es que alguien construya voluntariamente su marca personal y otra muy distinta es que se marque a las personas al estilo de branding antiguo para diferenciarlas del resto, sin que ellas así lo quieran, o de forma discriminatoria.

Recientemente me tocó visitar un club donde, a pesar de exhibir en marcos perfectos los letreros de “prohibida la discriminación”, pretendieron obligarme a “brandear” a la persona que cuidaba a mis hijos con una pulsera blanca. Mientras que todos los socios e invitados portaban una pulsera azul para poder hacer uso de las instalaciones, las personas de servicio, a pesar de no estar utilizando los servicios del club, debían estar brandeadas con una pulsera blanca, como para que no cupiera duda de que ellas no eran iguales, que ellas no eran de la misma marca. Es decir, no bastaba poner la regla de que quien no tiene pulsera no debe usar la piscina, en este club era necesario llevar una marca expresa de estar prohibido de hacerlo.

Cuando mi hija de 2 años empezó a preguntar por qué su nana tenía una pulsera diferente, y al no tener yo ninguna razón aceptable que presentar, decidí que todos en mi familia utilizaríamos pulseras blancas. Y así, bien marcados, disfrutamos de todas las instalaciones sin que nadie nos cuestionara. No podría haber prueba más contundente de que en este país, aunque nos llenemos la boca con discursos de igualdad, chorreo y oportunidades, el branding se lleva en la piel.

No nos equivoquemos, una cosa es construir voluntariamente una marca personal, pero para todo lo demás lo único aceptable es ser unbranded.