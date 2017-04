Desde que se difundió un video en el cual se observa a un sujeto abusando sexualmente a una joven en estado inconsciente en la Discoteca Fuego, la indignación de las personas —y de las autoridades— llevaron a la pronta captura del sospechoso.

Jhon Pizarro Coronel es quien está bajo el ojo de la justicia por el delito de violación sexual y se espera que se le castigue por este hecho que no puede quedar impune. ‘Micaela’ es el alias de la víctima y, por primera vez (desde el anonimato), brindó sus declaraciones para corroborar lo manifestado por el agresor.

Así lo informó el Ministerio Público este domingo desde su cuenta de Twitter. De acuerdo con esta entidad del Estado, la agraviada rindió su testimonió ante el fiscal Dante Castañeda Barrios, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita. El letrado estuvo a cargo del caso.

¿Qué fue lo que dijo ‘Micaela’? Según ‘Reporte Semanal’, la joven declaró que, a Jhon Pizarro Coronel, lo conoció recién esa noche:

“Lo conocí esa noche. Yo estaba con un grupo de amigas. Unas de mis amigas, creo que conocía a los trabajadores de allí. Estábamos tomando con mis amigas y después recuerdo que esos chicos se acercaron”, indicó.

Pizarro Coronel fue capturado el pasado 10 abril cerca a su domicilio en Santa Anita. Este se declaró como el violador confeso frente a la Policía y señaló que el delito lo cometió antes de Halloween de 2016.

“Mi amigo, que me contrató (como jalador de la discoteca Fuego), me enseñó el video. Sí, soy yo. Además, conocía al DJ. Eso pasó antes de Halloween. Pero a raíz de eso (de la violación) es que me sacan del trabajo. El administrador del local sabía (de lo ocurrido), le pedí disculpas por eso pero igual me sacaron”, refirió.

El violador, además relató que “casi a diario conocíamos a muchas chicas” y que se reconoció totalmente en el video.

