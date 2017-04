Mercado laboral requerirá más carreras artísticas y tecnológicas

Mariella Sausa

En el Perú, la cifra de personas que tienen un empleo que no está relacionado a lo que estudiaron y trabajan más horas, pero perciben menos ingresos creció en el último año. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de los 16’197,100 peruanos que trabajan, 7’623,200, es decir un 47%, está en condición de subempleado.

La cifra es peor entre la población joven. Germán Lora, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, refirió que actualmente el 60% de jóvenes está subempleado y el 80% tiene un trabajo informal. “Los jóvenes tienen una demanda de 200,000 puestos de trabajo por año, pero no se generan todos los empleos que se requieren. El desempleo entre los jóvenes es cuatro veces el de los adultos”, señaló.

Lora sostuvo que una de las causas de este subempleo es la falta de capacitación, pues las empresas requieren personal calificado, entrenado y especializado que genere productividad, pero el nivel educativo de la masa laboral joven no cubre las expectativas.

Al respecto, el investigador de la Universidad del Pacífico Juan Francisco Castro señaló que muchos jóvenes no pueden articularse adecuadamente a la masa laboral por la falta de habilidades cognitivas referidas a la lectoescritura y razonamiento matemático y las habilidades socioemocionales. “No es solo que las universidades o institutos no estén dando las habilidades profesionales adecuadas, hay una falta de aprendizaje que el peruano promedio arrastra desde la primera infancia ya sea por una falta de estimulación temprana o una mala alimentación. Si no existe esta base de habilidades básicas será difícil articular encima otras habilidades profesionales específicas”, manifestó.

¿Qué está ocurriendo?

La Encuesta de Escasez de Talento de ManpowerGroup respalda esa afirmación, pues revela que el 60% de los empleadores peruanos enfrenta una gran dificultad al buscar personal calificado.

Juan Lizárraga, director comercial de ManpowerGroup, explicó que el mercado laboral ha sufrido un cambio bastante fuerte en los últimos años, impulsado por dos factores: el tema generacional y la nueva revolución industrial, que se caracteriza por el avance rápido de la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica.

“Estos factores han hecho que el mercado laboral esté mucho más duro y más innovador; hay más competencia y las empresas buscan talentos diferentes. Ya no basta la gente puramente administrativa o responsable, ahora se busca gente con soluciones y servicios que lo distingan de la competencia”, manifestó.

Hoy en día, en el mundo laboral conviven tres generaciones: los baby boomers, la generación X y los millennials o generación Y, pero en el transcurso del próximo año entrarán al mercado los centennials o generación Z, la cual es 100% nativa digital.

Lizárraga dijo que por ello en el Perú ya hay algunos emprendimientos, liderados por la banca, que están promoviendo la innovación y el desarrollo digital. “Ellos entienden que sus futuros clientes van a necesitar una inmediatez en sus transacciones pues esta es la generación que resuelve todo en el smartphone”, dijo.

Nuevos requerimientos

El experto enfatizó que precisamente por este avance de la tecnología los primeros empleos que pueden ser reemplazados por el robot (entendido también como software) son aquellos trabajos manuales repetitivos que generalmente se dan en las fábricas, como operarios en planta, montacarguistas y operadores de call contact center.

Empero, esta revolución tecnológica también propiciará el desarrollo de nuevos requerimientos relacionados con las tecnologías de información, como las impresiones 3D, las app en las plataformas móviles y otras profesiones relacionadas al arte, el diseño y las comunicaciones.

“Esto no significa que se va a reducir la mano de obra humana, sino que disminuirá para ciertos puestos, pero se creará nueva oferta para otros. Por eso las personas deben cambiar sus competencias y reemplazar el trabajo manual por un trabajo más artístico, más creativo, más sofisticado y que vaya de la mano con la tecnología”, comentó.

Lizárraga dijo que el perfil de los profesionales también cambiará. Lo que será más importante en esta nueva era serán las habilidades blandas porque son las que distinguen a las personas de las máquinas. “Estamos hablando de temas de liderazgo, inteligencia emocional, capacidad de resiliencia y capacidad de trabajo en equipo”, manifestó.

Carreras técnicas

El avance de la tecnología también impactará en las carreras técnicas. Raúl Camogliano, director zonal Lima-Callao del Senati, refirió que en los próximos años se necesitarán técnicos con conocimientos de electrónica, informática y seguridad de las redes. Pero además, con la ley para que las empresas tengan un mejor control de sus emisiones y descargas, se necesitarán técnicos en las carreras de tecnologías ambientales, tratamiento de agua, disposición de residuos sólidos y gestión de desastres.

Asimismo, se proyectan con gran futuro laboral las carreras técnicas de mantenimiento de maquinaria pesada y la seguridad y salud en el trabajo que ya es muy requerida porque las empresas serán sometidas a inspecciones para ver si cumplen con tener un sistema de seguridad y salud.

Para ayudar a los jóvenes a que se adapten a estos cambios, el Ministerio de Trabajo indicó que reforzará la capacitación formativa de la masa laboral joven y seguirá promoviendo la contratación del grupo de entre 18 y 29 años. Para ello, se impulsa en el Congreso un proyecto de ley que propone como beneficio que el Estado pague el costo de EsSalud (que equivale al 9% de la remuneración del trabajador) de los jóvenes contratados.

DATOS

En el Perú se generan en promedio 170,000 puestos de trabajo por año. La cifra es baja porque hace 10 años era el doble.

En el último trimestre de 2016, el empleo creció sustancialmente, pues se pasó de 150,000 a 260,000 puestos de trabajo.

Se estima que cada año se necesita 50,000 técnicos para satisfacer la demanda de las empresas, y por cada universitario se requieren al menos 10 técnicos.