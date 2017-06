Me llamo María Cussi, tengo 42 años y pertenezco a la compañía de bomberos Rímac 21. Soy mamá de dos chicos de 13 y 21 años.

He realizado la labor de bombero hace 11 años y llevo en la sangre ser bombera pues nuestro trabajo no distingue ni color de piel ni estatus social.

Tengo el grado de teniente, un grado alto en la compañía para ser mujer. Actualmente solo el 20% de mujeres es teniente en el cuerpo de bomberos y es difícil ser mujer y bombero, pero no es imposible. Hay que tener carácter, criterio, dedicación y profesionalismo.

En una compañía de bomberos, las mujeres tenemos que demostrar que somos útiles con trabajo y capacidad. En estos momentos, hay un 40% de mujeres bomberos en el cuerpo general. ¿Podemos llegar a ocupar el mas alto cargo, el de comandante? Claro que sí y ya nos vamos perfilando.

Recuerdo que mi mamá no quería que fuera bombera. Me decía ‘cómo vas a dejar a tus hijos’ y es ella quien ahora me trae mis uniformes de Estados Unidos.

Tampoco mi ex pareja me comprendía ni aceptaba y por eso nos separamos hace seis años. Nadie puede decirme qué hacer y qué no hacer. Yo decido sobre mi vida.

Me disgusta que el Estado ni siquiera nos otorgue los uniformes como bombero, que pueden costarnos hasta 5000 mil soles. Yo tengo el mismo casco hace 15 años y mis compañeros ni siquiera tienen un buen equipo de aire para las emergencias.

Estamos 50 años atrasados en seguridad pero si todos nos unimos, nuestra historia puede cambiar.

Tengo tres especialidades como bombera: paramédico, rescatista y bombero estructural.

