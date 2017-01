Con un costo de 20 soles, la Liga contra el Cáncer realizará del 4 al 20 de enero despistajes clínicos de cáncer de piel, cuello uterino, mama, ganglios y tiroides en sus sedes de Pueblo Libre, Lima y Surquillo.

“En nuestro país cada año más de 1,200 peruanos padecen de cáncer de piel, el 60 % se presenta en la cabeza y cuello; sin embargo, esta enfermedad es totalmente prevenible si se toman las medidas necesarias de protección”, manifestó Damary Milla, directora general de Operaciones de la Liga.

La campaña de despistajes se desarrollará en los centros de prevención y detección de Pueblo Libre (avenida Brasil 2746), Lima (avenida Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (avenida Angamos 2514), de lunes a viernes de las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

El dinero que se recauda de los despistajes contribuye a que la institución continúe emprendiendo acciones de prevención de cáncer a la piel en las zonas con mayor radiación solar y con el grupo de personas con más exposición a esta.

[DATOS]

Cada día en el Perú entre 12 y 14 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino.

6 o 7 de esas mujeres mueren por la falta de una detección oportuna.

El cáncer de cuello uterino puede ser producido por 14 tipos de virus, los más agresivos son los Virus de Papiloma Humano ( VPH ).

