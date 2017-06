Un supuesto caso de corrupción ha puesto en el ojo de la tormenta a la Municipalidad de Lima. ¿Qué pasó? El programa sabatino ‘La revista de los sábados’ presentó una denuncia por parte de los comerciantes de Las Malvinas que afirmaban que fiscalizadores de Defensa Civil o de Fiscalización y Control de la comuna les cobraban coimas con el fin de entregarles certificados de seguridad para sus locales.

Cabe señalar que esta acusación se da a conocer dos días después de que un terrible incendio consumiera casi en su totalidad a un edificio en esta zona, el cual servía como depósito clandestino de productos ferreteros. El fuego ocasionó que dos trabajadores de este local, hasta este domingo, sean reportados como desaparecidos.

Quien se presentó en el programa como el presidente del conjunto de comerciantes de Las Malvinas, Marco Huamán, señaló que “las visitas a los centros comerciales no son inspecciones técnicas; sino, para dejar notificaciones de sanción que son multas pecuniarias para fines monetarios”.

Para demostrar esta denuncia, se difundió un video en el cual se observa a dos supuestos trabajadores de la Municipalidad de Lima conversando con Huamán en la oficina de este. Uno de ellos se identifica como el ingeniero Edward Miguel Horna Zegarra, un supuesto empleado de la comuna.

A continuación, un fragmento de la conversación:

— Yo puedo ayudarte a que te entreguen tu (certificado de) Defensa Civil. Te estoy diciendo que eso te va a costar un ojo de la cara. ¿Tú quieres sacarlo ya, o no?

— Sí me gustaría.

— Por eso, pues. Ahora, nuestros certificados son indeterminados. Antes era cada dos años. 50 mil te cuesta la chamba.

— No, pues. Pero rebájalo…

— Pero es que así cuesta pe, esto es chamba pe.

La Municipalidad responde:

La Municipalidad de Lima, a través de una nota de prensa, señaló que Edward Miguel Horna Zegarra “no labora en las gerencias de Defensa Civil o de Fiscalización y Control” y que “estuvo tratando de sorprender a comerciantes de Las Malvinas irrogándose facultades que no posee”.

Aunque sí aceptó que es trabajador municipal desde la gestión anterior.

La comuna indicó que al implicado, a quien se le escucha ofrecer la coima, “se le procederá a suspender su condición de trabajador de la Gerencia de Seguridad Ciudadana”. En esta área, Horna Zegarra trabaja como “vigilante en la sede central del Serenazgo”.

Asimismo, el municipio acusó a la gestión de Susana Villarán de haber absuelto a Horna Zegarra “por falta de pruebas” ante un supuesto caso de “abuso de autoridad y uso de la función con fines de lucro cuando laboraba como inspector de fiscalización”. Según el comunicado, quien lo exculpó de toda acusación fue Ana Reátegui Napuri, anterior gerente de Administración.

“En vista de lo denunciado, la Municipalidad de Lima iniciará las acciones correspondientes contra Edward Miguel Horna Zegarra, quien en su condición de personal nombrado no puede ser destituido, sino solo a través de un proceso administrativo disciplinario”, aclaró la Municipalidad.

