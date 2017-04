Magistrado de Trujillo tomará "acciones legales" contra Beto Ortiz por acusarlo de ser tío de Wilfredo Zamora

¿Es o no es su tío? Luego de que Beto Ortiz comentó en vivo durante la emisión de su primer programa en ATV que el tío de Wilfredo Zamora —descuartizador del periodista José Yactayo— es el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el magistrado negó rotundamente esta afirmación.

Rodolfo Zamora Barboza es un magistrado de la ciudad de Trujillo. Este, en declaraciones para El Comercio, rechazó cualquier vínculo familiar con el criminal Wilfredo Zamora. Pero no contento con ello, anunció que “tomará medidas legales” contra Beto Ortiz.

“Tengo evidencias suficientes para poder proceder oportunamente. Estoy evaluando las acciones legales por tomar. No sé qué motivaciones ha tenido (Beto Ortiz) para decir esto. Tampoco podría decirse que puedo yo presionar a un fiscal para modificar el tipo de delito (imputado) y rebajar la pena del presunto asesino”, manifestó.

Antes de esta eventual medida contra el periodista, Rodolfo Zamora Barboza resaltó que “no permitirá” que nadie mancille la imagen de la justicia trujillana.

“Uno, ya aclaré que no es mi sobrino y dos, quien me conoce, sabe que no puedo haberme dirigido a un funcionario judicial para influir en una decisión. Soy respetuoso del Estado de derecho, y no puedo permitir que una persona, alegremente, venga a mancillar el honor del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad”, enfatizó.

Por último, Rodolfo Zamora Barboza dijo que la aseveración de Beto Ortiz “es un tema doloso” y la calificó de “información falsa”.

“Es indignante y preocupante el manejo (de la información) que se hace en los medios de comunicación. Se ha afirmado categóricamente que (Wilfredo Zamora) es sobrino directo de quien habla, que es hijo de mi hermano. Esa información es falsa y se ha incurrido en un tema doloso”, sentenció.

