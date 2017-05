Madre de niño cuadripléjico por negligencia médica solicita anulación de juicio de EsSalud [Video]

Un pequeño niño de 7 años quedó cuadripléjico, tras ser víctima de una negligencia médica al ser operado de la tráquea en el 2012. Cinco años después, EsSalud indemnizará al pequeño, sin embargo su madre solicitó que anulen el juicio que la entidad de salud le interpuso.

“Estamos esperando los nueve días hábiles (para la indemnización), el viernes salió la resolución. Tengo una alegría en mi corazón, pero no es completa porque falta la anulación del juicio que me está haciendo EsSalud”, señaló Mirtha Ruiz Chisquipama, madre de Max, al noticiero de Latina.

“Tengo un problema oncológico, eso no me hace bien. Quisiera llegar a sus corazones, tengo que ir a un juicio y no es fácil para mí. Me siento agotada y cansada”, agregó la mamá del pequeño.

“Hablamos al corazón de esas personas que tienen el poder de retirar ese juicio, están a tiempo. Quedaría muy bien la imagen de salud (al retirar el juicio), que estaba quedando maltrecha por este acto injusto al no reconocer el laudo arbitral (que encontró responsable de negligencia a EsSalud)”, señaló Magaly Medina conductora del noticiero.

