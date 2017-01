El alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, exigió la erradicación de las garitas de cobro de peaje ubicadas en la avenida Separadora Industrial ya que, asegura, se realiza un doble cobro.

Zurek explicó que en la renegociación que se hizo en el año 2015 las garitas cambiaron de lugar hacia el norte, creándose un nuevo cobro de peaje, lo cual no tiene sentido ya que a pocos metros del lugar termina la concesión.

En ese sentido, al entrar a Ate por La Molina, vía Separadora Industrial, los automovilistas están pagando cinco soles adicionales, sostuvo el alcalde.

“El alcalde hoy es ciego, porque no ve la problemática de la ciudad; sordo, porque no escucha a los vecinos que lo eligieron, y mudo —concluyó—, porque no dialoga con las autoridades que se encuentran maniatados por estas empresas”.