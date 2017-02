Luis Castañeda en picada: ¿Por qué su desaprobación continúa en aumento?

Pablo Vilcachagua @pablovil

La última encuesta de Pulso Perú, publicada este viernes en Perú21, reveló que la popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda, continúa cuesta abajo. ¿Por qué sigue este descenso?

Para muestra solo basta notar que en noviembre de 2016, la desaprobación del alcalde de Lima, quien gestiona la capital por tercera vez tras sus dos primeros mandatos en 2003-2007/ 2007-2011, apenas alcanzaba el 28%.

Tres meses después, la desazón por su gestión llega al 54% con tendencia a seguir aumentando.

Para el regidor municipal de Diálogo Vecinal, Hernán Núñez, la caída de popularidad se debe a la falta de liderazgo que ha mostrado el alcalde de Lima para atender las demandas que se ha presentado la ciudad en las últimas semanas.

“Se trata de una caída en picada donde sus puntos de aprobación se han ido directamente al sector de desaprobación. Ni siquiera se han agrupado en el sector de No sabe/No opina”, menciona Núñez a Perú21.

El regidor -evidente opositor de Castañeda-refiere que a diferencia de anteriores ocasiones la estrategia de quedarse en silencio no le ha funcionado al alcalde de Lima. “Ahora la población, ante las demandas aparecidas, necesita que su alcalde diga las acciones a tomar. Lamentablemente esto no ha sido así y la falta de liderazgo has salido a flote”, explica.

El peaje

El cobro de peaje en Puente Piedra activó a comienzos de enero una serie de reclamos airados por parte de los vecinos del distrito y otros conductores de la ciudad. Luego de una semana de protestas y un gran número de víctimas, la Municipalidad de Lima terminó anulando el pago.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue que en principio la comuna liderada por Castañeda indicó que se veía imposibilitada de ordenar la suspensión del cobro. Tras las protestas, el propio alcalde cambió de opinión y fue el mismo el que indicó que el pago “no va más”.

“Ha sido notable su doble discurso”, menciona Hernán Núñez sobre este caso. “Primero mencionó que no podía hacer nada y que se encontraba atado de manos, pero al sentir la presión de la gente pues no le quedó otra que tomar cartas en el asunto”, explica el regidor.

Justamente esta situación fue anotada en la encuesta de Pulso Perú, donde el 89% de encuestados considera que el alcalde clausuró el cobro del peaje por “presión”

Falta de prevención

Hernán Núñez opinó también que la falta de trabajos de prevención en las zonas donde los huaicos han cobrado un gran número de damnificados le traerá aún mayores consecuencias al alcalde de Lima en las futuras encuestas.

“Hemos visto que de parte del alcalde no hubo labores de prevención. Eso ha saltado a la vista con la lamentable llegada de estos desastres. ¿Cuántas reuniones ha tenido el alcalde en estos tres años para analizar estos temas? Existen proyectos de prevención paralizados, como en Huaycoloro y él tiene que responder por eso”, comentó Núñez.

NOTA

Perú21 se comunicó con la teniente alcaldesa Patricia Juárez, quien quedó en ofrecernos una entrevista en unos minutos. Ha pasado una hora (13:09), y hasta el momento no tenemos respuesta.