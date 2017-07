Alcalde de San Isidro iniciará acciones legales contra Luis Castañeda por "calumniarlo"

El by-pass que la Municipalidad de Lima pretendía construir en el cruce de las avenidas Arequipa y Aramburú obtuvo respuesta del alcalde de San Isidro, Manuel Velarde.

En una publicación desde su cuenta de Facebook, el burgoamestre se mostró en contra de la construcción del proyecto. Las razones por la que Velarde rechazó el by-pass, las expuso en este fragmento de su pronunciamiento.

► Puente ‘Bella Unión’ abrirá solo por horas en los 10 días que dure la ‘marcha blanca’ [FOTOS]

“No al exterminio de por lo menos 150 árboles, a peatones impedidos de cruzar la calle, a la degradación urbana de la zona, a más ruidos molestos, contaminación ambiental, pérdida de valor de las viviendas y baja calidad de vida de los vecinos”.

Al ser consultado por estas declaraciones, Luis Castañeda Lossio respondió con una acusación. De acuerdo con el burgomaestre, esta negativa por parte de Velarde radica en una supuesta construcción que este quería realizar, sin embargo, Castañeda Lossio no aprobó.

“El alcalde de San Isidro me consultó que quería hacer un edificio y yo le dije que eso no se podía hacer porque iba a causar congestión, y parece que eso le mortificó. Yo no puedo avalar que siendo autoridad pública esté haciendo gestiones privadas”, manifestó el alcalde de Lima.

Respuesta del alcalde de San Isidro

Manuel Velarde, al enterarse de estas acusaciones, se pronunció desde su cuenta personal de Twitter. “Alcalde Castañeda responda por sus actos, sin difamar”, escribió.

► Alcalde de San Isidro reclama más policías al Ministerio de Interior [VIDEO]

Esta tarde, el burgomaestre de San Isidro respondió a los comentarios de Castañeda Lossio a través de su cuenta de Facebook, indicando que su homólogo incurrió a la “calumnia”.

“Y no nos callará. Muy a su estilo de gestión anacrónica y vieja forma de hacer política, el alcalde Castañeda recurre a la calumnia para encubrir su falta de argumentos que sostengan su pretendido interés de construir el bypass Arequipa – Aramburú”, escribió velarde.

Agregó que en los días siguientes iniciarán acciones legales a fin que “demuestre lo sostenido”.

Más información: