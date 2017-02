La Línea Amarilla —obra que comprende el mantenimiento y construcción de vías (25 km), un túnel debajo del río Rímac y diez viaductos— está en la mira de la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción por la firma de los contratos entre la Municipalidad de Lima y la constructora brasileña, OAS.

Please enable Javascript to watch this video