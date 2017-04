Lince: Marcas asaltan con arma a una pareja de deportistas [Video]

Una pareja de deportistas llegaron desde Estados Unidos para participa en una competencia deportiva; sin embargo, fueron víctimas de la inseguridad ciudadana. Ellos fueron asaltados por marcas en el distrito de Lince.

“Entrenamos sumamente fuerte para poder venir aquí a competir en mi país y ahora no lo voy a poder hacer. Estoy frustrado con ganas de meterme al agua. Y ahora no puedo hacer nada”, señaló Hugo Gatjens Denegri, de 38 años para América TV.

Hugo es entrenador de alto rendimiento y reside en Estados Unidos, regresó al Perú junto a su compañera Beatriz Galofre, de 42 años, para competir en un evento deportivo. Ellos dejaron el aeropuerto Jorge Chávez, y se dirigieron a la vivienda de Gatjens, pero no se percataron que dos delincuentes en motocicleta los seguían.

Gatjens ingresa a su casa, situación que fue aprovechada por los delincuentes para interceptar a Beatriz y quitarle sus pertenencias.

“Me quitan la mochila, pero yo tenían aún la cartera. Me la jalan, me tapo la cara y cabeza, la suelto y digo llévense todo. Allí escucho que empieza a disparar”, contó la deportista.

En ese momento, Hugo intenta defenderla pero uno de los delincuentes le dispara. “Fui corriendo para ayudarla, y el tipo me disparó a quemarropa. Vi el destello de la bala, me tiré a un lado, y me cayó en el pie. Venimos entrenando con cinco meses de anticipación. Sacrificando tiempo, y dinero invertido para poder entrenar”, dijo Hugo, quien lamentó no poder participar en la competencia.

Tras el asalto los dos hampones se dieron a la fuga. La Policía Nacional ya está investigando el caso.

