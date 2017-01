La Libertad: Jueza ratificó fallo que liberó a seis detenidos

La jueza supernumeraria de Paiján (Ascope, La Libertad), Liana Argomedo, ratificó el fallo que dejó en libertad a seis sujetos que habrían asaltado un bus y herido a una policía que intentó frustrar el atraco. Ello pese a que es investigada por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) por este dictamen y fuera cuestionada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Aseguró que en la audiencia de prisión preventiva la Fiscalía no presentó los videos en los que los hampones supuestamente confesaban su delito, ni los resultados de la prueba de absorción atómica. “Yo valoré las pruebas durante la audiencia. Yo me ratifico en mi decisión señores y me someto a cualquier investigación. La deficiencia de terceras personas no las voy a asumir”, dijo.

Además, refirió que ha dictado una resolución basada en las pruebas que se expusieron en la audiencia, no en las que se han presentado en los medios de prensa. “Yo pregunté al señor fiscal y, como no tenía los elementos de prueba suficientes, no di la prisión”, sostuvo. Perú21 intentó pedir la versión del fiscal Hermes Hidalgo, pero estaba en una diligencia. Sin embargo, el Ministerio Público informó que hoy apeló el fallo. Solicitó nueve meses de cárcel preventiva para los sujetos.

Datos

El jefe de la Macro Región Policial La Libertad-Áncash, general Lorenzo Granados, quien había cuestionado el fallo, dijo que el ministro del Interior ya se había pronunciado sobre el dictamen.

“El caso ya está en manos de mis superiores”, señaló.