La Libertad: Consejo Regional reduce sueldo a vicegobernador Julio Miyamoto

El pleno del Consejo Regional de La Libertad le redujo el sueldo al vicegobernador Julio Miyamoto de S/11,300 a S/6,500. El recorte fue propuesto por el consejero Confesor Bermúdez, de la provincia de Sánchez Carrión, y fue respaldado por ocho de sus colegas.

Bermúdez sustentó su pedido afirmando que Miyamoto no realiza funciones ejecutivas, por lo que no justificaba su sueldo. “No hace ningún trabajo productivo a favor de la región. Lo que he visto es que en las sesiones de consejo da consignas a uno o dos consejeros y eso no justifica su remuneración”, indicó.

El presidente de la Mesa Directiva del Consejo Regional, Edwin Castellanos, en tanto, negó que la rebaja del sueldo sea parte de una revancha política, por los constantes cuestionamientos que hace Miyamoto al oficialismo. Este fue elegido por APP como consejero regional en octubre de 2014 y un año después renunció a ese partido y asumió como vicegobernador en reemplazo de Luis Valdez.

El representante de la provincia de Pataz, Manuel Quijano, quien votó en contra de esta propuesta, indicó que se debería revisar el reglamento del Consejo Regional para verificar si lo hecho es legal.

Esta es la segunda vez que le reducen el sueldo a Miyamoto. En el 2015 se le rebajó en S/1,500. Perú21 intentó comunicarse con el vicegobernador, pero no contestó las llamadas. Sin embargo, sus allegados anunciaron que mañana miércoles presentaría medidas legales contra la decisión del pleno.

