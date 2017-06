Esta noche se realizó la movilización contra la iniciativa legislativa denominada ‘Ley Pulpín 2.0’ que se presentó en marzo por el Ejecutivo y pretende modificar el régimen laboral juvenil.

Diversos gremios y colectivos universitarios se dieron cita en la Plaza San Martín y se movilizaron hacia las avenidas Abancay y Nicolás de Pierola, donde un grupo intentó dirigirse al Congreso.

► ‘Ley Pulpín 2.0’: Esto es lo que debes saber sobre el polémico proyecto de ley

Sin embargo, esta acción fue repelida por la Policía que hizo uso de bombas lacrimógenas. Además, restringió la avenida Wilson, en el Cercado de Lima.

Cecilia Chipana, responsable del Departamento de la Juventud de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), manifestó en Canal N que la ‘Ley Pupín 2.0’ “viola los derechos humanos” como el convenio 102 de la OIT.

“No hay capacitaciones, no hay estabilidad laboral y pretende seguir la irregularidad de pagar el 4% adicional de lo que nos corresponde. Sueldo mínimo no alcanza, no hay capacitación en formación técnica”, agregó la vocera.

Te puede interesar